Stranger Things 4: partite ufficialmente le riprese della serie

Dopo mesi di ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus, sono ufficialmente ripartite le riprese di Stranger Things 4, come confermato dall’account Twitter ufficiale della serie. A rendere la rivelazione più interessante è un’immagine dal set, che sembra voler dare uno sguardo al “Sottosopra”. Un timido riferimento per suggerire ai fan che la produzione è ricominciata.

Stranger Things 4 sarà probabilmente presentata in anteprima nel 2021. Il tweet dell’account recita, “Nel frattempo nel sottosopra …” con un’immagine della lavagna delle riprese, lasciando lo sfondo sfocato. Questa notizia entusiasmerà sicuramente i fan, poiché la produzione è iniziata all’inizio di quest’anno per poi doversi fermare dopo poche settimane a causa della pandemia.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

Hopper è ancora vivo

Se le riprese di Stranger Things 4 sono ufficialmente riprese, ricordiamo che all’inizio di quest’anno è stato presentato un teaser che confermava che Hopper fosse vivo e vegeto, ma che in qualche modo fosse finito in Russia dopo l’incidente quasi fatale nel finale della terza stagione. Per mesi, Harbour ha giocato in modo timido sul fatto che il suo personaggio potesse tornare, solo per rivelare di recente di aver saputo per tutto questo tempo quale sarebbe stato il piano per il suo personaggio. “Lo sapevo. Lo sapevamo. Ne avevamo parlato”, ha condiviso Harbour con Total Film riguardo al ritorno del suo personaggio. “Volevo solo preservare la fantasia per tutti. Ed è una posizione così strana in cui ci troviamo ora con così tanti media, che tutti vogliono parlarne con te.”

La cosiddetta “risurrezione” di Hopper, secondo l’attore, sarà solo l’inizio di una storia molto più profonda che lo riguarderà. “Sono davvero entusiasta di lasciare che le persone vedano queste sfumature profonde in lui. In ogni stagione vediamo un lato diverso di lui. La scorsa stagione è stata un po’ più strana, e mi è piaciuto molto interpretarla. Nella quarta stagione vedremo alcuni suoi lati più oscuri”, aveva anticipato a Deadline.