Stranger Things 4: le riprese dello show ripartiranno a breve...

Secondo indiscrezioni, la quarta stagione della serie Netflix Stranger Things è pronta a dare il via alla produzione alla fine di settembre dopo una pausa forzata di sei mesi causata dalla pandemia COVID-19. La prossima stagione, che vede Jim Hopper (David Harbour) ancora vivo ma ora prigioniero in un gulag russo a seguito degli eventi della terza stagione, si avvicina provvisoriamente a un nuovo inizio di riprese in Georgia. Stranger Things 4 sta pianificando di riprendere le riprese il 28 settembre, secondo Deadline. Tale data è provvisoria e soggetta a modifiche a causa della natura della pandemia.

I Duffer parlano della quarta stagione

I creatori dello spettacolo, i fratelli Duffer, hanno confermato il ritorno di Hopper quando hanno annunciato l’inizio della produzione il 14 febbraio, rivelando cosa c’è in serbo per il prigioniero ora che è sopravvissuto alla sua morte apparente nel finale della terza stagione. Queste le parole dei Duffer: “Anche se non sono tutte buone notizie per il nostro ‘americano’; è imprigionato lontano da casa nel deserto innevato della Kamchatka, dove dovrà affrontare pericoli sia umani … che altro”. Per poi aggiungere: “Nel frattempo, negli Stati Uniti, un nuovo orrore sta venendo in superficie, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto”. Infine i Duffer hanno dichiarato: “La stagione 4 si preannuncia come la stagione più grande e più spaventosa mai vista, e non vediamo l’ora che tutti la vedano. Nel frattempo, pregate per l’americano”.

A maggio, David Harbour ha annunciato che Stranger Things 4 rivelerà un “enorme” pezzo della storia di Hopper. L’attore ha accennato che questa rivelazione è il “compenso” di una scoperta fatta dalla figlia adottiva di Hopper Undici (Millie Bobby Brown) nella seconda stagione, dove ha scoperto scatole contrassegnate con “New York” e “Vietnam”.