Mad Max: Fury Road, Charlize Theron non sarà Furiosa nel prequel

George Miller ha confermato che Mad Max: Fury Road avrà il già annunciato spinoff dedicato a Furiosa. Il regista ha svelato anche altri dettagli del progetto, anticipando l’assenza di Charlize Theron. In occasione di un’intervista rilasciata a The New York Times, ha confermato che lo show sarà incentrato su Furiosa che non sarà però interpretata dalla Theron. Il film è stato ideato come un prequel che narrerà la storia del personaggio puntando però su un’attrice di circa 20 anni. La scelta dell’età è stata alla base di una valutazione profonda da parte del regista. Inizialmente era orientato nel provare a “ringiovanire” la star di Mad Max: Fury Road utilizzando la tecnica del CGI, successivamente ha però deciso di trovare un’altra interprete.

George Miller aveva pensato al de-ageing

“Per molto tempo ho pensato che avremmo potuto semplicemente usare il de-ageing su Charlize, ma non credo che la tecnologia sia già a quei livelli di perfezione.”, ha affermato George Miller. “Nonostante i valorosi tentativi di The Irishman, penso che ci sia ancora molto da lavorare. E’ come se tutti fossero quasi al punto di risolvere la situazione, di rendere questa tecnologia quasi perfetta. Eppure c’è ancora un grosso divario da colmare.” ha aggiunto.



Le riprese dello spinoff dovrebbero iniziare dopo aver completato il lavoro su Three Thousand Years of Longing che vede protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba. George ha sottolineato: “Quando lo finiremo, e spero che tutto si risolva con la pandemia, vedremo cosa ci permetterà di fare il mondo con il film su Furiosa”. Miller ha anche affermato che la sceneggiatura è stata completata. Allo show lavorerà anche lo scenografo vincitore dell’Oscar Colin Gibson. E ancora il direttore della fotografia John Seale.