Wizards of the Coast ha aggiornato la banlist delle carte di Magic, con novità per i formati Standard ed Historic

Il famoso gioco di carte collezionabili Magic the Gathering ha avuto ieri, 1 giugno 2020, un aggiornamento della banlis, ovvero della lista di carte bandite.

Le novità sono legate soprattutto ai formati Standard ed Historic. Per entrambi i formati sono state bandite le carte Agent of Treachery (Agente del Tradimento) e Fires of Invention (Fuochi dell’invenzione). Queste carte saranno bandite nel formato cartaceo e su Magic Online a partire dalla data di annuncio, quindi sono già bandite da ieri. Su MTG Arena invece queste modifiche saranno applicate dal 4 giugno 2020. Dal 4 giugno 2020 sara inoltre applicata una modifica del regolamento, legata alla meccanica Companion.

Carte bannate di Magic: aggiornamento banlist

Iniziamo dalle carte di Magic protagoniste dell’aggiornamento della banlist. La decisione di bannare Fires of Invention è legata al fatto che i mazzi con questa carta hanno una percentuale di vittorie che è salita al 55% delle partite. Inoltre hanno matchup equilibrati o favorevoli contro tutti gli altri migliori mazzi del formato. Inoltre si è notato testando le carte future, che Fires of Invention crea un importante limite al design e al bilanciamento. Quindi con le future uscite la presenza di Fires of Invention non renderebbe il formato competitivo per più mazzi, schiacciandolo invece ai soli mazzi con questa carta.

Si è inoltre notato un aumento dell’uso di carte che permettono di accellerare la messa in gioco di Agent of Treachery. Per esempio Lukka, Reietto delle Giubbe Ramate o Winota, Radunatrice di Forze. Queste carte erano state create per trovare modi alternativi per giocare potenti creature dall’alto costo di mana. Secondo lo staff della Wizards, utilizzarle per giocare Agent of Treachery a inizio partita rende il gioco frustrante per gli avversari. Inoltre l’utilizzo di questa carta per buona parte della partita rende limitata la diversificazione del metagame.

Nuove regole per Companion

La modifica alla meccanica Companion è motivata dall’equilibrio di gioco e del metagame, quindi viene annunciata insieme all’aggiornemanto della banlist. Dopo l’aggiornamento delle regole Companion funzionerà così:

Una volta per partita, quando potresti lanciare una stregoneria, puoi pagare 3 mana generici per aggiungere alla tua mano il tuo Companion dalla tua sideboard. Questa è un’azione speciale, non un’abilità attivata. Avviene immediatamente e non vi si può rispondere. Non può essere neutralizzata o fermata da altre carte (ad esempio Revocatore di Phyrexia) .

La scelta alla base della modifica è legata ai dati del metagame e delle percentuali di gioco dei mazzi con un Companion in tutti i formati. I mazzi che utilizzano Companion hanno percentuali di vittoria e di composizione del metagame troppo alte in Standard, Pioneer e Modern, inoltre hanno causato alcuni ban in Vintage e Legacy. Questo è un problema a lungo termine che può nuocere al gioco nel suo complesso. L’obiettivo è di ridurre la percentuale dei mazzi con Companion, pur lasciando la possibilità di avere Companion per i quali vale la pena costruirci attorno un mazzo.

Collezioni di Magic su M TG Arena

Chi ha Fires of Invention e/o Agent of Treachery nella propria collezione in-game su MTG Arena prima dell’aggiornamento del 4 Giugno riceverà un pari numero di Carte Jolly rare. I giocatori potranno comunque investire Carte Jolly per creare Fuochi dell’Invenzione e/o Agente del Tradimento, per poterle giocare nei formati dove queste carte sono legali (per esempio Brawl o i match amichevoli in Sfida Diretta).

I giocatori non riceveranno Carte Jolly per quanto riguarda la modifica al regolamento dei Compagni, visto che le carte sono comunque giocabili in Standard e Historic.