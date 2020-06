Il prossimo settembre il catalogo di Star Comics si arricchirà con il debutto di Mask’d – The divine children. Questo nuovo libro porterà i giovani lettori in un’avventura tra mitologia, artefatti mistici e le difficoltà dell’adolescenza. Tutto nasce dalla mente di Fiore Manni e Michele Monteleone, che ne hanno curato la sceneggiatura, e da Ilaria Catalani, la cui mano si è occupata degli straordinari disegni.

Mask’d – The divine children, da settembre in arrivo per Star Comics

Al centro di questo racconto troviamo il giovane Tian Chen. Il ragazzo è un adolescente di origine cinese, che divide le sue giornate tra lezioni e lavoro, fino a quando non ritroverà una misteriosa maschera. Questa cambierà la sua vita offrendogli straordinari poteri, ma anche mettendo sulle sue tracce degli enigmatici clan.

In un lontano passato infatti gli Dei sfruttavano proprio artefatti come questo per comunicare con gli uomini. Tuttavia, quando gli uomini divennero troppo violenti le divinità decisero di rifugiarsi in un’altra dimensione. Le maschere però rimasero sulla Terra e una di questa entrerà in contatto proprio con il giovane Tian Chen. Si fonderà immediatamente con il suo volto donandogli nuove capacità.

Quell’oggetto è legato al Dio Scimmia Sun Wukong e in origine apparteneva al clan dei Volkov. Ora sulle sue tracce ci sono i Tecnocrati, uno spietato gruppo di cospiratori che insegue Tian per riprendere la maschera. Ad aiutare il ragazzo ci sono due amici speciali. Si tratta di Nikola, compagno di scuola russo, e la sua amica d’infanzia inglese Melody, entrambi eredi di due dei più potenti clan. Saranno loro a proteggere e guidare Tian nella sua avventura alla scoperta di suoi nuovi poteri.

Cosa ne pensate? Vi incuriosisce questo Mask’d – The divine children? Vi ricordiamo che il volume debutterà il prossimo settembre, pubblicato da Star Comics. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della casa editrice.