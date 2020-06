Il primo volume (di due totali) di F***ing Sakura, nuovo lavoro di Giulio Macaione, farà il proprio debutto sugli scaffali di librerie, fumetterie e shop online il prossimo 4 giugno. Ad annunciarlo è stata Panini Comics nelle ultime ore, presentando questo racconto che porterà all’esplorazione del mondo dell’amore. Una riflessione sul concetto di coppia e le difficoltà che è necessario superare, scritta e disegnata interamente da Macaione.

Giulio Macaione ci racconta la crisi di coppia

Al centro dell’opera si trovano due protagonisti. Il primo è José un ragazzo appassionato di tutto ciò che riguarda la cultura giapponese, a partire dai videogiochi e dall’ampio catalogo offerto dal mondo dell’animazione del Sol Levante. Dall’altra parte troviamo Cloe, una influencer legata indissolubilmente al proprio smartphone.

I due stanno insieme e sono in partenza verso il Giappone. Un viaggio che José sognava di fare da sempre e che finalmente può realizzare, mentre Cloe non è particolarmente attratta dall’idea. Le premesse quindi non sono ottime e infatti la crisi scoppia tra i due, nel momento peggiore possibile: a bordo dell’aereo che avrebbe dovuto dare il via alla loro avventura romantica.

Da questo spunto, Macaione mette in scena tutte le difficoltà e gli ostacoli che una giovane coppia deve affrontare nella propria storia. Al contempo, racconta il percorso da seguire che porterà i due protagonisti a ritrovare sé stessi, ammettendo gli errori e senza rinunciare ai sogni. Il tutto con la splendida cornice del Giappone tra templi dorati di Kyoto, otaku di Akihabara e la splendida stagione dei ciliegi in fiore.

F***ing Sakura di Giulio Macaione per Panini Comics arriverà in libreria il prossimo 4 giugno. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale della casa editrice.