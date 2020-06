Che siate dei nuovi lettori, dei super appassionati o dei curiosi, c’è un’edizione di The Walking Dead adatta a tutti. La serie a fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard si è infatti conclusa recentemente anche nel nostro Paese e saldaPress ne ha pubblicato la conclusione in due versioni speciali, uscite il 28 maggio. Insieme a esse c’è anche un’ulteriore edizione più indietro con la storia, dedicata a chi sta recuperando questa saga.

The Walking Dead, le tre edizioni disponibili dal 28 maggio

Il primo volume che i fan possono recuperare è The Walking Dead – Compendium vol. 4. Si tratta di un prodotto dedicato principalmente ai più appassionati e ai collezionisti, che vogliono un prodotto di grande impatto. Questo libro è infatti composto da ben 1.200 pagine, che raccolgono tutto il ciclo conclusivo della serie, dai Sussurratori al gran finale. Il volume è disponibile anche in una speciale versione cartonata numerata, per chi vuole chiudere la saga con un tocco speciale.

Sempre di finale si parla per The Walking Dead – Libro 16. In questo caso l’edizione raccoglie due volumi singoli brossurati, il 31 e il 32. Si tratta quindi di una versione della storia più agile e compatta, che guiderà comunque i lettori alla conclusione definitiva di questo progetto.

Infine arriva anche The Walking Dead – Raccolta 4, dopo una pausa dovuta all’emergenza sanitaria. In questo caso non si troverà all’interno la fine della storia, ma il giro di boa. Ogni volume di questa edizione infatti corrisponda a metà di quelli di Compendium. Questo significa che la saga si concluderà con il numero 8 e che quindi i lettori di questa edizione si trovano esattamente nel mezzo del racconto.

Per maggiori informazioni sui volumi e sulla serie in generale, vi rimandiamo al sito ufficiale di saldaPress.