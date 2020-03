A casa con Panini Comics e il mondo Marvel

Continuano le iniziative del mondo del fumetto per aiutare gli italiani a vivere la quarantena in maniera più piacevole. Panini Comics ha infatti annunciato poche ore fa che metterà a disposizione le versioni digitali di alcuni dei più amati fumetti Marvel a un prezzo decisamente scontato. A 0,99€ sarà quindi possibile portarsi a casa alcuni dei titoli più amati della Casa delle Idee.

Panini Comics sconta tantissimi volumi Marvel in digitale

Come funziona esattamente? Da mercoledì 25 marzo a venerdì 3 aprile i lettori avranno la possibilità di scaricare dagli store digitali i volumi in questione. Il prezzo, normalmente più elevato sarà ridotto a quello sopracitato per tutto il periodo in questione.

Più in basso potete trovare l’elenco completo dei volumi a disposizione. In generale comunque si tratta di storie legate ai personaggi più amati della Marvel, da Spider-Man a Deadpool, passando per X-Men, Guardiani della Galassia, Avengers e molti altri ancora. Tra le varie proposte spiccano anche quelle dedicate a eroi meno noti al grande pubblico come Moon Knight (presto protagonista di una serie TV su Disney+) e due volumi della serie Io sono… ottimi per scoprire il mondo di due eroi come Capitan America e Iron Man nelle loro apparizioni più iconiche.

Questo l’elenco dei titoli a disposizione:

Amazing Spider-Man 1 – La Fortuna Dei Parker

Amazing Spider-Man 2 – Ai Confini Del Ragnoverso

Amazing Spider-Man 3 – Ragnoverso

Spider-Man. Affari Di Famiglia – Affari Di Famiglia

Spider-Man & Wolverine – Un Altro Bel Pasticcio

Miles Morales: Spider-Man Collection – Chi è Miles Morales?

Capitan America Brubaker Collection 1

Le Avventure Di Capitan America

Io sono Capitan America

Io sono Iron Man

Superior Iron Man – Extremis 3.0

Thor Dio del tuono 1 – Il Macellatore Di Dei

Thor 1 – La Dea Del Tuono

Capitan Marvel (2012) 1 – Ms. Marvel Smascherata!

Pantera Nera (2016) 1 – Una Nazione Ai Nostri Piedi

Avengers OGN – Guerra Senza Fine

Avengers OGN – Rage Of Ultron

Thanos (2016) 1 – Thanos Ritorna

Avengers: basta bullismo!

Infinity Gauntlet (1991) – Il Guanto Dell’Infinito

Guardiani Della Galassia (2013) 1 – Vendicatori Cosmici

X-Men. La battaglia dell’atomo

X-Men: Inferno

Wolverine E Gli X-Men (2014) – Lezioni Da Un Futuro Passato

Wolverine – Selvaggio

Larte della Guerra di Deadpool

Daredevil collection Padre

Occhio di Falco 1 – Vita Normale

Occhio Di Falco 2 – Piccoli Colpi

Moon Knight (2014) 1 – Dalla Morte

L’iniziativa legata al mondo Marvel si aggiunge alle altre promosse da Panini Comics in questi giorni. Sotto l’ombrello di #acasaconPaniniComics l’azienda ha infatti distribuito anche tanti titoli gratuitamente e cancellato le spese di spedizione sul proprio sito fino al 3 aprile per spese superiori ai 15,00€.