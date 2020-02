Imparare a cadere, il fumetto sulla disabilità mentale da BAO Publishing

Arriva in libreria la prossima settimana per l’editore BAO Publishing, un nuovo volume intitolato Imparare a cadere. Si tratta di un’opera realizzata dall’autore tedesco Mikael Ross, che si incentra sulla vera storia della comunità inclusiva di Neuerkerode. È un racconto importante, che pone la luce sulla disabilità mentale, raccontata da un punto di vista toccante ed emozionante.

Imparare a cadere, il nuovo titolo in uscita per BAO Publishing

Un tema molto rilevante, ma mai sufficientemente trattato, analizzato dall’autore in maniera da essere accessibile e illuminante per tutti i lettori. La nascita di questo progetto risale proprio a Neuerkerode, la comunità che per celebrare i propri centocinquant’anni ha commissionato a Mikael Ross la realizzazione del fumetto in questione.

L’opera riporta un quadro realistico di ciò che avviene ogni giorno in questo posto, rappresentandone al meglio tutte le sfaccettature. Tra ottimismo, angosce, verità e risate si analizza la storia della comunità con riferimenti sia al presente, sia al passato, in particolare ai terribili momenti dell’epoca nazista.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale di Imparare a cadere, nuovo volume di BAO Publishing:

“Noel vive a Berlino con sua madre. Un giorno succede qualcosa, e Noel deve lasciare la sua casa, le sue abitudini, tutto quello che conosce. Viene mandato in una comunità molto speciale e per la prima volta nella sua vita si trova da solo. Il mondo cambia forma, per questo ragazzo che vuole suonare la chitarra e ama gli AC/DC. Ci sono infinite cose nuove da imparare e nuove persone da conoscere.”

Imparare a cadere sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal prossimo 20 febbraio.