Parigi omaggia il creatore di Asterix con una statua

Quella del fumetto francese è una delle grandi scuole della nona arte nel pianeta. Tantissimi i capolavori emersi da questa Nazione, il cui amore per questo mondo è leggendario. E mentre tutto si prepara per il Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, una delle manifestazioni più importanti dell’anno a livello internazionale, arriva la notizia dell’omaggio a una delle figure più rilevanti per il fumetto francese. Parigi infatti ha dedicato in questi giorni una statua a René Goscinny, creatore di Asterix.

Il creatore di Asterix (e non solo) immortalato in una statua insieme ai suoi personaggi

Nato nel 1926 proprio a Parigi il leggendario fumettista francese è stato una delle firme chiave della nona arte in questa Nazione. Negli anni ha creato diversi personaggi molto importanti, che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dei ragazzi d’Oltralpe, che hanno divorato le sue storie per anni. Ancora oggi si sente l’eco dei suoi eroi più celebri, i coraggiosi Asterix e Obelix.

E così, per celebrarne l’importanza storica proprio pochi giorni fa, il 23 gennaio, si è tenuta l’inaugurazione della statua dedicata all’autore. Presenti all’evento il Ministro della Cultura francese Franck Riester, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo e Anne Goscinny.

La statua ritrae il creatore di Asterix insieme al piccolo gallo, che in piedi sulla mano dell’autore lo osserva. Oltre a lui però ci sono anche Le Petit Nicolas, Iznogoud e Lucky Luke, solo alcuni dei personaggi nati dalla mente geniale di Goscinny.

La statua si trova all’incrocio tra la Rue de Boulainvilliers e la Rue Singer a Parigi. Una tappa obbligata nella prossima visita alla capitale francese.