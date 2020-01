Secret Cinema trasformerà i film Disney in esperienze interattive

Conoscete Secret Cinema? Si tratta di una compagnia originaria di Londra che ha creato nel tempo esperienze uniche immersive legate a pellicole di ogni tipo. Agli eventi da loro organizzati si ha l’occasione di entrare nel mondo dei nostri titoli preferiti, vivendo un viaggio attraverso location mitiche e incrociando la strada dei nostri eroi. Ora, grazie a un nuovo accordo, sembra che Secret Cinema porterà alla vita tanti nuovi film Disney, per la gioia degli appassionati.

Secret Cinema stringe un nuovo accordo con Disney!

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli su quali saranno le pellicole su cui la compagnia lavorerà in virtù di questo nuovo contratto. D’altronde la scelta è sicuramente ampia, dalle property più strettamente disneyane come i grandi classici animati (o i loro remake live-action) a saghe come quella di Pirati dei Caraibi, passando ovviamente per blockbuster action come i film del Marvel Cinematic Universe o Star Wars.

Proprio quest’ultimo franchise in passato era stato al centro di un adattamento di Secret Cinema. Nel tempo poi la compagnia ha sviluppato progetti legati a Moulin Rouge!, Casablanca, Stranger Things, Alien, Blade Runner e altri ancora!

È importante però sottolineare come questa nuova collaborazione tra Disney e Secret Cinema vada oltre un semplice utilizzo dei brand. La compagnia collaborerà con StudioLAB, un hub della Casa di Topolino dedicato proprio alla narrazione, per sviluppare i nuovi progetti.

Max Alexander, CEO di Secret Cinema, ha così commentato la notizia:

“Lavorare con The Walt Disney Studios significa molto più che avere accesso a un baule del tesoro pieno di titoli. Si tratta di riunire una combinazione unica di skill e conoscenze per costruire esperienze ancora più autentiche e fantastiche, alzando ancora di più l’asticella per ciò che chiamiamo ‘cinema immersivo’“.

Per maggiori informazioni su Secret Cinema e i progetti che propone, vi invitiamo a visitare il suo sito ufficiale.