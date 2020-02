The Marvels: un nuovo fumetto con tutti i personaggi

La Marvel ha annunciato la pubblicazione di un nuovo fumetto: The Marvels. Nella serie saranno presenti tutti i personaggi ideati dalla casa editrice, dai più conosciuti ai più oscuri. L’opera, che è stata realizzata da Kurt Busiek, Alex Ross e Yildiray Cinar, sarà sugli scaffali delle fumetterie a maggio.

Tutto l’universo Marvel

La serie è stata pubblicizzata con l’immagine teaser che vedete qui sopra ed è già stata definita la serie più ambiziosa di sempre. Fra i personaggi rappresentati riconosciamo Capitan America, Spider-Man, la Torcia Umana, Iron Man, The Punisher e Storm. Questi però sono solo alcuni dei personaggi che troveremo nella serie.

“L’intera idea di The Marvels è il fatto di poter usare l’intero universo Marvel – ha dichiarato Busiek a Marvel.com – “non solo i personaggi, ma anche la storia. […] Penso di averlo descritto a Tom Brevoort come un thriller di Tom Clancy, quindi ci sarebbero più fili che si dipanano dalla storia, alcuni potrebbero unirsi e dividersi di nuovo, o forse non incontrarsi mai. Potrebbero esserci personaggi inseriti in una storia che fanno qualcosa di importante, ma non incontreranno mai gli altri personaggi della storia, che sarà molto probabilmente il caso della prima storia, almeno.“

Busiek ha rivelato anche qualche dettaglio sul roster dei personaggi: “Ci saranno personaggi famosi di oggi e ci saranno personaggi oscuri di tanto tempo fa. […] Ci saranno anche nuovi personaggi, sia a livello di strada che cosmico. Ci sono tre nuovi marvels nel primo numero, anche se un paio di loro si vedono solo in una tavola o due. Ma ci ritorneremo.” Le storie non si limiteranno al presente, ma affronteranno anche il passato ed il futuro.

Il primo numero, ad esempio, inizierà nel 1947, ma nel corso della storia si vedranno Reed Richards prima del volo spaziale dei Fantastici Quattro, Flash Thompson nell’esercito, Thor e Iron Man versione 1970 e un vicino futuro con The Punisher.

The Marvels uscirà sugli scaffali americani a maggio, mentre Marvel Snapshots, una serie che ripercorre i momenti più importanti di alcuni personaggi, uscirà a marzo.