Steven Universe non continuerà come fumetto

Capita a volte che le serie TV abbiano una vita anche dopo la conclusione degli episodi. Spesso infatti i personaggi continuano a vivere in altri media, considerati più o meno canonici, e i fumetti sono solitamente il mezzo scelto. Gli esempi sono tantissimi, da Smallville a Buffy e la lista potrebbe continuare. Tuttavia questo non accadrà per Steven Universe, che la sua creatrice ha confermato non continuerà come fumetto.

Questa settimana andrà infatti in onda un episodio speciale dell’amatissimo show animato che segnerà la sua conclusione. Un momento che i fan attendono con quel classico mix dolceamaro di quando si chiude una serie TV (di cui abbiamo parlato qui). Si è parlato della possibilità che nonostante la fine le avventure proseguano in forma cartacea, come dicevamo, ma ora arriva la smentita.

Rebecca Sugar, creatrice e anima dietro le vicende di Steven, ha ufficializzato la cosa sul suo profilo Twitter. Una dichiarazione, che ritrovate qui sotto, che non lascia grande spazio a dubbio e anzi è decisamente perentoria.

There's a rumor that Steven Universe will continue as comics, & that I will be involved in upcoming SU comics – this is NOT true! If any comic claims to be a canon continuation of the SU story/world, please know that it was not developed or approved by the show team or by me.

