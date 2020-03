Arriva La tettonica delle placche, nuovo libro di Margaux Motin

Debutta in Italia il nuovo libro dell’autrice francese Margaux Motin, intitolata La tettonica delle placche nell’edizione di BAO Publishing. Si tratta di una sorta di diario a fumetti sincero e irriverente che narra della vita della sua creatrice. Le avventure realistiche e assurde allo stesso tempo di una trentacinquenne madre single e lavoratrice freelance. Un testo che sa divertire ma anche riflettere sul mondo moderno.

La tettonica delle placche il nuovo libro in uscita per BAO Publishing

Margaux Motin è una delle più celebrate e note blogger d’oltralpe, che in questo volume mette tanto della sua vita personale. Un racconto delle avventure di tutti i giorni, che dietro le battute e lo stile di disegno leggero, presenta il difficile percorso che si attraversa per superare la conclusione di una lunga relazione. Una strada che porterà la protagonista a confrontarsi con sé stessa per accettare le proprie imperfezioni e debolezze.

L’impressione è proprio quella di avere in mano un diario, intimo e scritto in tempo reale. Nel corso delle pagine scopriremo i lati più nascosti e meno glamour della donna, mostrata in una luce sempre più realistica e umana.

“Dopo una rottura, si entra in una sorta di crisi adolescenziale in cui ci si affanna per ritrovare tutte quelle parti di sé sacrificate sull’altare della convenzione sociale conosciuta come ‘coppia’: la folle, la stupida, la sboccata, il genio creativo, la ribelle, l’anticristo della vita coniugale“.

La tettonica delle placche, nuovo libro edito da BAO Publishing, debutterà nelle librerie italiane il prossimo 12 marzo.