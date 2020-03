Stewie e Brian passano la quarantena con un podcast

Ci sono tantissimi modi per passare il tempo durante la quarantena dovuta al rischio contagio da COVID-19. Qualcuno ne sta approfittando per scoprire tante serie TV o film, qualcuno si butta nelle pulizie e qualcuno lancia un nuovo progetto. È questo il caso di Stewie e Brian, due dei personaggi più amati de I Griffin, che hanno lanciato un proprio podcast. Lo ha svelato su Instagram il loro creatore Seth MacFarlane.

Stewie e Brian protagonisti di un nuovo podcast

Nella puntata, diffusa sui social dell’autore nelle ultime ore, assistiamo all’inizio di questo progetto del duo. Un episodio di circa cinque minuti in cui la coppia di personaggi commenta l’attualità, facendo ironia su tutto ciò che sta accadendo nel mondo mentre affronta questa emergenza. Il tutto con il classico stile irriverente e simpatico che caratterizza da anni lo show animato. Potete ascoltarlo nel post qui di seguito.

Ovviamente tutto è una divertente idea di Seth MacFarlane stesso. Oltre ad aver creato la serie infatti (ed essersi occupato direttamente di tantissimi episodi nel corso del tempo) questo autore ne doppia anche molti personaggi nella versione originale. Fra questi spiccano il protagonista Peter Griffin, Glenn Quagmire, Tom Tucker, Jasper e proprio Stewie e Brian.

Così, mentre come tantissimi altri si trova alle prese con l’isolamento, MacFarlane ha iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. Un modo come un altro per tenersi impegnato e al contempo offrire ai fan de I Griffin un’opportunità di ridere durante questo periodo così complesso. Nel finale inoltre, i due rinnovano l’invito a impegnarsi nella lotta al contagio, prendendo tutte le precauzioni necessarie, rassicurando gli ascoltatori per il futuro.

Cosa ne pensate? Vi siete divertiti a sentire le avventure di Brian e Stewie alle prese con il mondo dei podcast? Vi piacerebbe che ci fossero nuove puntate di questo show improvvisato?