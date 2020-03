Annunciata una miniserie a fumetti di Buffy dedicata a Willow

La casa editrice BOOM! Studios ha annunciato Buffy the Vampire Slayer: Willow. Si tratta di una miniserie spin-off a cura dello scrittore Mariko Tama. Con lui hanno collaborato: Laura Dean e l’artista Natacha Bustos. La nuova pubblicazione si concentra sul personaggio di Willow Rosenberg, come racconta la sinossi rilasciata dall’editore. “Willow si trova faccia a faccia con la verità del suo passato e pianta i semi per un futuro che nessuno avrebbe potuto prevedere”. Inizia l’avventura della protagonista: “Willow sta lasciando Sunnydale per un viaggio attraverso il mondo alla ricerca di se stessa. Si imbatte in una comunità di persone come lei: streghe perse in cerca di risposte ma c’è un’oscurità nel cuore di essa, che ricorda a Willow qualcosa che ha già provato, qualcosa che teme dentro di sé”.

L’uscita del primo numero è prevista per giugno

La missione di Willow è importante: “Ora, per la prima volta nella sua vita, Willow deve fare affidamento solo sul suo istinto – e sulla sua magia – per salvarsi da una minaccia che Buffy non l’ha mai preparata ad affrontare o il resto del mondo la pagherà cara”. Il primo numero di Buffy the Vampire Slayer: Willow sbarcherà sul mercato nel mese di Giugno. Esattamente queste è l’ultima pubblicazione della linea editoriale di BOOM! facente parte delle opere di Joss Whedon. Le trasposizioni fumettistiche sono ispirate dall’originale serie televisiva Buffy The Vampire Slayer. L’unica differenza è che si ambientano in una differente continuity rispetto allo show.

Ricordiamo che Buffy l’ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer) è una serie televisiva statunitense horror-action prodotta tra il 1997 e il 2003 e scritta da Joss Whedon. La protagonista eponima della serie è Buffy Summers, ragazza di Los Angeles cui è affidato il ruolo di cacciatrice di vampiri, demoni e forze del male, assistita da un gruppo di amici, la Scooby Gang che la sostiene nella lotta.