Willow diventerà una serie tv e sbarcherà sulla piattaforma di streaming Disney+. Warwick Davis ha però parlato del progetto durante un’intervista rilasciata a Inverse, frenando un po’ l’entusiasmo. Queste le parole dell’attore: “La rete si è fatta un po’ trascinare”. E parlando dello sviluppo del progetto: “C’è molto lavoro in fase di sviluppo e si sta cercando di capire cosa potrebbe essere, ma non c’è nessun via libero definitivo, la conferma che la faremo”. Bisognerà avere pazienza: “C’è molto lavoro in corso. Le persone giuste hanno unito le forze per collaborare. C’è molto entusiasmo e buona volontà da parte delle persone giuste e anche dei fan”.

Willow è in fase di pre-produzione

I rumor circa la possibilità che Willow venga sviluppata con una serie televisiva a Disney+ sono iniziati lo scorso maggio. Tuttavia ancora non si conosce su cosa di preciso si baserà la serie. Potrebbe infatti essere una continuazione diretta della storia originale oppure no. Potrebbe inoltre trarre ispirazione dall’opera cartacea di Lucas e Claremont. L’unica certezza al momento è che è stato dato il via alla pre-produzione dello show, notizia che ci arriva dallo sceneggiatore della serie, Jon Kasdan.

Ricordiamo che Willow è un film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard, con Warwick Davis e Val Kilmer, basato su un soggetto originale scritto da George Lucas. È stato presentato fuori concorso al 41º Festival di Cannes, ha vinto l’Hugo Award per la migliore rappresentazione drammatica nel 1989 e il Saturn Award per i migliori costumi nel 1990. Willow viene ricordato come il primo lungometraggio in cui sono stati applicati effetti di morphing digitale. Con un budget di circa 35 milioni di dollari, l’incasso americano ha superato i 57 milioni. Le riprese, durate da aprile a ottobre 1987, si sono svolte principalmente in Galles e Nuova Zelanda. Il protagonista è Willow Ufgood è un contadino di un piccolo villaggio di Nelwyn (nani) che aspira a diventare uno stregone.