La prossima serie Moon Knight di Disney+ sarà sostenuta dal talentuoso staff di The Witcher. Secondo le informazioni sui social media dello sceneggiatore, Beau DeMayo si sarebbe unito allo staff della serie, che è una dei tanti show originali pianificati per il Marvel Cinematic Universe. Questo non significa che DeMayo si stia allontanando da The Witcher, dato che è stato di recente annunciato che scriverà la sceneggiatura del prossimo progetto anime che debutterà su Netflix. Lo sceneggiatore è infatti a lavoro su The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film anime della compagnia di produzione Studio: The Mir of Korra.

Sotto la maschera si nasconde The Spector

Moon Knight è un vigilante creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) su Werewolf by Night (prima serie) n. 32, uscito nell’agosto 1975. Sotto la maschera si nasconde Marc Spector, ex marine che inizia a prestare servizio per il mercenario Raoul Bushman. Un episodio gli cambierà la vita, quando viene lasciato in fin di vita durante una spedizione in Egitto. I locali lo salvano e lo portano al cospetto della statua del dio Khonshu, che gli appare in una visione e gli chiede di diventare un guerriero sulla Terra.

Nasce così Moon Knight, supereroe dotato di numerosi gadget inventati da Spector, le cui capacità fisiche aumentano a livello sovrumano durante la notte. Negli anni, Spector subisce un crollo psichico che lo porta a soffrire di depressione. Le visioni di Khonshu continuano a perseguitarlo. Diventa anche molto più brutale rispetto agli inizi, e non esita a uccidere i criminali. La scelta della Marvel di aggiungere DeMayo agli sceneggiatori si allinea con i toni sovrannaturali previsti per Moon Knight. Le riprese di Moon Knight potrebbero iniziare già ad agosto, il ché rende auspicabile una distribuzione della serie per la prima metà del 2021. Sono attese novità a breve.