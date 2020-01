Il musical su Mean Girls diventerà un film

I produttori del famoso spettacolo di Broadway Mean Girls hanno annunciato che la produzione nominata al Tony Award verrà adattata per il grande schermo dalla Paramount Pictures. Il musical è basato sul film del 2004. Queste le parole di Tine Frey a riguardo: “Sono molto entusiasta di riportare Mean Girls sul grande schermo”. Per poi aggiungere che “È stato incredibilmente gratificante vedere quanto il film e il musical abbiano significato per il pubblico”. Spiega inoltre: “Ho passato sedici anni con questi personaggi. Sono il mio universo Marvel e li amo moltissimo”.

Elizabeth Raposo è entusiasta del progetto

Prodotto per il palcoscenico da Lorne Michaels, Stuart Thompson, Sonia Friedman e Paramount Pictures, il musical del film Mean Girls riunirà Fey, il compositore Jeff Richmond e il paroliere. A riguardo sono arrivate anche le parole della presidentessa della produzione Paramount Elizabeth Raposo. La felicità è tanta: “Siamo entusiasti di riportare questa proprietà iconica sul grande schermo in forma musicale con il nostro incredibile team di produttori cinematografici”.

Infine arrivano le parole di Lorne Michaels: “È stato una gioia lavorare su Mean Girls e guardarlo passare dal film, al musical e ora al film musicale“. Per poi aggiungere che: “Sono molto orgoglioso che la storia e i personaggi di Tina continuino a risuonare con le nuove generazioni”. C’è molta fiducia: “Siamo tutti entusiasti di continuare a lavorare con Sonia Friedman e il suo team mentre ci prepariamo per Londra”.

Il musical teatrale è stato nominato a 12 Tony Award, tra cui miglior musical e migliore colonna sonora per Jeff Richmond. Il film, costato 17 milioni di dollari, ne ha incassati ben 130, rivelandosi un campione di incassi nonché miglior film per guadagni di Lindsay Lohan. Il film ha fruttato tre MTV Movie Awards: miglior performance femminile (Lindsay Lohan), miglior rivelazione (Rachel McAdams) e miglior performance di gruppo. Si attendono novità a breve.