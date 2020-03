Universal distribuirà online (VOD) i propri film in uscita

La Universal rilascerà alcuni film su piattaforme Video On Demand (VOD). Le uscite cinematografiche previste in questo periodo stanno subendo una battuta d’arresto a causa dell’emergenza Coronavirus. La Universal si adatta, decidendo di pubblicare i lungometraggi previsti al cinema su piattaforme Video On Demand. I film saranno disponibili da venerdì, al prezzo di 19.99 dollari.

Universal On Demand

Secondo una fonte dell’Hollywood Reporter, Universal rilascerà film attuali e futuri. Per ora ne sono previsti quattro, ma col tempo dovrebbero arrivarne altri. I lungometraggi che arriveranno su VOD saranno The Invisible Man (qui potete vedere l’ultimo trailer), Trolls: World Tour, The Hunt ed Emma. I film saranno affittabili con una spesa di 19.99 dollari. Perché affittabili? Perché dopo essere stati acquistati saranno disponibili per la visione per 48 ore. Leggiamo le parole del CEO della NBCUniversal Jeff Shell.

“A causa dell’evoluzione rapida dei cambiamenti senza precedenti per le vite giornaliere dei consumatori in questo periodo difficile, la compagnia sente che questo è il momento giusto per fornire quest’opzione a casa così com’era nei cinema. NBCUniversal continuerà a valutare come si evolvono le condizioni dell’ambiente e deciderà la migliore strategia di distribuzione in ogni mercato fino a quando la situazione attuale e unica cambierà.“

I cinema in Italia sono chiusi da un pezzo, ma non è così negli Stati Uniti. La situazione potrebbe ripetersi anche negli USA e la Universal ha deciso di giocare d’anticipo, distribuendo i suoi film via VOD. Resta da capire se verranno rilasciati sul sito internet della Universal oppure ci sarà una piattaforma apposita, accessibile anche dalle smart tv. Chissà che la Universal non decida di rilasciare anche i suoi vecchi film o che, forte dell’esperienza, non crei una piattaforma di distribuzione online come Netflix. Una maratona sugli storici mostri della Universal potrebbe aiutare in questo momento di difficoltà.

Noi di Orgoglio Nerd vi terremo informati sull’evoluzione della situazione.