Anche Animali Fantastici 3 si è fermato

Tutto era pronto per partire e invece Warner Bros. ha deciso di annullre le riprese di Animali Fantastici 3 a causa del coronavirus. Il film è uno dei tanti costretto a fermare la produzione per la diffusione del virus. Al momento non sono previsti rinvii per l’uscita del film nelle sale, che resta fissata al 12 novembre 2021.

Diretto da David Yates e sceneggiato da J.K. Rowling e Steve Kloves, vede protagonisti Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander, Jude Law è Albus Silente, Johnny Depp è il malvagio Gellert Grindelwald. Oltre a Ezra Miller in Credence/Aurelius Silente, Alison Sudol è la Legilimens Queenie Goldstein, Dan Fogler è il nomag Jacob Kowalski e Katherine Waterston veste i panni di Tina Goldstein. Il film sarà ambientato a Rio de Janeiro.

Il titolo completo di Animali fantastici e dove trovarli 3 non è stato ancora svelato. Di certo rivedrà il ritorno della scrittrice di Harry Potter in qualità di sceneggiatrice. In questa saga, per la prima volta, si è unito anche lo sceneggiatore Steve Kloves. Animali fantastici è una serie cinematografica fantasy diretta da David Yates, scritta da J. K. Rowling e prodotta da Warner Bros. Cominciata nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli e proseguita nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, sarà composta da cinque film.

In arrivo un documentario ispirato ad Animali Fantastici

Ad inizio anno la BBC One ha svelato l’arrivo di un nuovo documentario ispirato allo show. La narrazione è affidata alla voce di Stephen Fry, che ci porterà a scoprire l’affascinante storia di alcune delle creature più particolari al mondo. Il titolo scelto per il documentario è Fantastic Beasts: A Natural History. Ad oggi non c’è ancora una data di messa in onda ma sarà affiancato da una mostra intitolata Fantastic Beasts: The Wonder of Nature. Questa vedrà il suo esordio al museo di storia naturale di Londra in primavera, successivamente toccherà anche alcune città internazionali.