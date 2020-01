La BBC One ha svelato l’arrivo di un nuovo documentario ispirato ad Animali Fantastici. La narrazione è affidata alla voce di Stephen Fry, che ci porterà a scoprire l’affascinante storia di alcune delle creature più particolari al mondo. Il titolo scelto per il documentario è Fantastic Beasts: A Natural History.

Ad oggi non c’è ancora una data di messa in onda ma sarà affiancato da una mostra intitolata Fantastic Beasts: The Wonder of Nature. Questa vedrà il suo esordio al museo di storia naturale di Londra in primavera, successivamente toccherà anche alcune città internazionali. La mostra sarà aperta al pubblico da questa primavera ed i biglietti acquistabili sul sito ufficiale del museo dal 16 Gennaio.

Clare Matterson CBE, direttore esecutivo del Museo, ha dichiarato: “Il documentario e la mostra guarderanno ai comportamenti e alle abilità più significative del mondo naturale, esploreranno la storia e i legami che hanno ispirato le creature del mondo magico”. Un percorso ricco di fascino: “Saranno raccontate le storie di animali sia magici che babbani, dal rinoceronte lanoso di 11.000 anni fa all’Erumpent e allo Zouwu. Attraverso forme di narrazione innovative, i due progetti sperano di ispirare i visitatori e gli spettatori a proteggere il pianeta per il presente e per il futuro”.

Animali Fantastici torna la cinema nel 2021

Ricordiamo che il nuovo film della serie di Animali Fantastici sarà al cinema il 12 novembre 2021. Animali fantastici (Fantastic Beasts) è una serie cinematografica fantasy diretta da David Yates, scritta da J. K. Rowling e prodotta da Warner Bros. Cominciata nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli e proseguita nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, sarà composta da cinque film. Si tratta di uno spin-off di Harry Potter ispirato al manuale di approfondimento Gli animali fantastici: dove trovarli, entrambi scritti da Rowling. La serie è ambientata nel Mondo Magico, un universo condiviso con Harry Potter, ma una sessantina d’anni prima nella cronologia interna, in un arco di tempo che va dal 1926 al 1945.