Sony e Marvel lavorano a un accordo per un nuovo personaggio?

Nell’ultimo episodio del Law Podcast di Murphy, Charles Murphy ha raccontato di aver sentito parlare del rinnovato interesse di Kevin Feige nel lavorare con la Sony. Il tutto per portare Jessica Drew aka Spider-Woman nel MCU, come fatto per Peter Parker. Queste le parole: “L’ultima volta che ho sentito, stavano conversando con la Sony sul tentativo di farne una cooptazione. So che Feige è almeno interessato a fare un film di Jessica Drew con la Sony”. Logicamente al momento parliamo solo ed esclusivamente di rumor, quindi la collaborazione tra i due studi è tutta da verificare.



La Sony pensa a Spider-Woman

Jessica Drew ha legami con High Evolutionary e HYDRA, di proprietà Disney. Il personaggio ha trovato risalto nei fumetti grazie a New Avengers e S.W.O.R.D. Tuttavia Spider-Woman è un nome condiviso da un gruppo di personaggi periferici di Spider-Man ed è quindi di proprietà di Sony. In poche parole Jessica Drew ha più connessioni con il vasto mondo Marvel di quanti non ne abbia Spider-Man. In conclusione, il modo in cui i diritti del personaggio sono impostati e il modo in cui la sua storia viene raccontata nei fumetti, rendono la situazione ideale per la collaborazione tra Marvel e Sony.

Secondo le informazioni contenute nella fuga di e-mail di Sony del 2015, Jessica Drew è un eroe che può essere utilizzato tra Sony e Marvel Studios. La prima può rappresentare Jessica Drew come Spider-Woman, mentre la Marvel può usare il personaggio senza fare riferimento ai suoi tratti di eroina. Ci sono anche rapporti secondo cui Jessica Drew e Silk saranno i protagonisti di uno spin-off di Spider-Verse interamente femminile. Ricordiamo che Jessica Miriam Drew, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicato negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics. Ultimate Jessica Drew: nell’universo Ultimate Jessica Drew è un clone femmina di Peter Parker creata dal Dottor Octopus