Leo Ortolani torna nel mondo di Star Rats

Che cos’è Star Rats? Si tratta della saga parodistica creata da Leo Ortolani, autore della serie Rat-Man e diversi altri volumi a fumetti italiani. A fare da base per questo racconto è ovviamente Star Wars, epopea galattica che ha conquistato spettatori e appassionati in tutto il mondo a partire dal 1977. Con l’uscita della nuova trilogia i fan del fumettista attendevano un ritorno della sua parodia e finalmente il momento è giunto.

Star Rats, dal 19 marzo il primo di sei numeri

Uscirà il prossimo 19 marzo Star Rats – Stella, primo dei sei nuovi albi attraverso cui si svilupperà la nuova avventura in questo mondo. A pubblicarlo ancora una volta, come per i precedenti capitoli della saga, sarà Panini Comics che ha annunciato l’uscita proprio pochi minuti fa.

Per celebrare questo nuovo inizio, l’albo sarà disponibile in edicole, fumetterie e online in doppia versione. Ci saranno infatti due copertine che si legano al Lato Chiaro e al Lato Oscuro. La prima vede protagonista la versione ‘ortolaniana’ di Rey, protagonista della trilogia sequel di Star Wars, i cui codini richiamano le orecchie del personaggio più noto dell’autore. Nella seconda si vede invece il Kylo Ren di questo universo, circondato da Stormtroopers e da quella che sembra essere la parodia del Supremo Leader Snoke (ma che nell’immagine non sembra avere molto né di Supremo, né di Leader…).

Si tratta della chiusura di una grande storia iniziata per Ortolani nel 1999 quando diede vita a Star Rats, raccontando la sua versione della trilogia originale, in coincidenza con l’uscita dei prequel. Successivamente aggiunse nuovi capitoli alla sua storia e, dopo aver visto tutti i sequel è finalmente tempo di concludere le vicende.

Leo Ortolani ha presentato il suo nuovo lavoro come “Un nuovo futuro. Per certi versi un’eco del passato, ma carico di personaggi completamente nuovi“. E voi, lo state aspettando?