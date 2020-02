Miyazaki, materiale inedito dello Studio Ghibli sarà in mostra al Museo degli Oscar

Tom Hanks ha annunciato domenica, durante la 92a cerimonia degli Oscar, che l’Academy Museum of Motion Pictures verrà inaugurato dopo vari ritardi il 14 dicembre 2020 e, con grande interesse da parte di tutto il mondo, una delle prime mostre del museo presenterà le opere dell’acclamato regista giapponese Hayao Miyazaki, presentate naturalmente in collaborazione con Studio Ghibli.

Miyazaki, tutto quello che c’è ancora da scoprire sullo Studio Ghibli.

Il sito web del Museo ha sottolineato che la mostra presenterà materiali di produzione originali di film come Il Mio Vicino Totoro e La Città incantata “alcuni dei quali non sono mai stati visti al di fuori degli archivi dello Studio Ghibli”. In particolare, la mostra “presenterà più di 200 bozzetti concettuali, disegni dei personaggi, storyboard, layout, fotogrammi originali su pellicole, sfondi, filmati e meravigliosi ambienti immersivi”. La mostra avrà un catalogo illustrativo, e sarà contornata da proiezioni di film, eventi e “merce unica direttamente dallo Studio Ghibli” acquistabile presso il negozio del Museo.

L’Academy Museum of Motion Pictures nel suo insieme approfondirà i 90 anni di storia degli Oscar. Si aprirà all’incrocio tra Wilshire Boulevard e Fairfax Avenue a Los Angeles. È già da un po’ che si va parlando dell’apertura di questo museo; L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences aveva annunciato il progetto nel 2012 con una data di apertura prevista per il 2017, per poi posticiparla di due anni; ha annunciato la mostra riguardante Miyazaki e lo Studio Ghibli a dicembre 2018, quando la data di apertura prevista del museo aveva già raggiunto il 2019.

Miyazaki sta ora dirigendo il suo prossimo lungometraggio, Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, ispirato ad un grande classico della letteratura giapponese per ragazzi datato 1937, tradotto in Italia con il titolo E voi come Vivrete? Il produttore dello studio Ghibli Toshio Suzuki ha riferito che alla fine di Ottobre il film era completo per circa il 15%, dopo tre anni e mezzo di produzione; sembra proprio che Miyazaki questa volta non abbia per niente fretta.

Sicuramente un’interessante storia da aggiungere alla collezione dell’Academy Museum of Motion Pictures.