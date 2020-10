Monopoly compie 85 anni e fa vincere chi perde

Arrivano due nuove edizioni speciali per il gioco da tavolo amato in tutto il mondo

Correva l’anno 1935 quando Monopoly ha fatto il proprio debutto sugli scaffali. Ora sono passati 85 anni e quel gioco da tavolo ha conquistato oltre un miliardo di giocatori in oltre 100 Paesi del mondo. Un vero e proprio classico del genere, diventato un must per le famiglie di tutto il pianeta. Per celebrare questo importante anniversario, debuttano non una ma ben due versioni speciali di Monopoly. Scopriamole insieme…

Monopoly 85° Anniversario e Rivincita dei Perdenti, di che si tratta?

La prima è una riedizione davvero elegante del titolo. Per il suo 85° compleanno il gioco si mette in ghingheri e si presenta in una versione glamour e luxury, con tanto di nuove pedine dorate. Ognuna di queste rappresenta un simbolo della vita nel lusso: uno yacht, degli occhiali da sole, un elicottero, un cappello a cilindro e molto altro ancora…

Decisamente rivoluzionaria invece è la versione di Monopoly Rivincita dei Perdenti. In questa speciale edizione, in arrivo il prossimo Natale, le regole sono completamente stravolte e ribaltate. Tutti gli eventi che erano causa di dispiacere nella versione più classica del gioco, qui si trasformano in punti da guadagnare che porteranno verso la vittoria. Gli imprevisti perderanno quindi il loro significato solitamente negativo e potranno cambiare davvero in meglio la partita per i giocatori. Sarà un cambio di rotta interessante per le serate davanti al camino nel corso delle prossime feste natalizie. Anche i giocatori tradizionalmente sfortunati avranno quindi l’occasione di rifarsi con questa originale incarnazione di uno dei giochi da tavolo più noti al mondo.

E voi cosa ne pensate? Siete tra quelli che si appassionano nelle partite a Monopoly o vi schierate con chi si trova sempre dalla parte degli sconfitti? E in quest’ultimo caso, siete pronti a partire all’assalto e ad avere finalmente la vostra attesa rivincita sui vostri eterni avversari al tavolo?