Monster Hunter: rilasciato il teaser ufficiale del film

È stato rilasciato un teaser per il prossimo film di Monster Hunter che vede tra i protagonisti Milla Jovovich, Tony Jaa. Dopo aver visto numerose immagini e descrizioni della trama del film, questo teaser ci offre un primo sguardo ad alcune delle azioni di caccia ai mostri presenti nel film.

Monster Hunter che era previsto per aprile 2021, ma è stato poi anticipato: arriverà nelle sale cinematografiche per dicembre 2020. Non possiamo sapere con certezza se questo cambiamento riguarderà solo gli Stati Uniti oppure altre parti del mondo. L’adattamento del celebre hunting-game di casa Capcom è diretto da Paul W.S. Anderson che presenterà sul grande schermo le vicende del gioco.

Gli altri membri del cast

La storia di Moster Hunter è incentrata su un’unità di soldati scelti. Quest’ultimi finiscono in una terra abitata da gigantesche creature selvagge che troviamo anche nel gioco. I soldati saranno costretti a collaborare con i Cacciatori per trovare un modo di ritornare a casa. Nel cast, oltre a Milla Jovovich e Tony Jaa, compaiono anche T.I., Ron Perlman, Diegon Boneta, e Meagan Good. Paul W. Anderson ha definito questo film come il suo capolavoro, ammettendo di essere veramente soddisfatto di quello che è riuscito a realizzare.

Ricordiamo che Monster Hunter è un videogioco per PlayStation 2 sviluppato e pubblicato dalla Capcom. Il gioco è stato pubblicato in Giappone l’11 marzo 2004, in Nord America il 21 settembre 2004 e in Europa il 27 maggio 2005. Come suggerisce il titolo, il giocatore vestirà i panni di un cacciatore di mostri. Lo scopo principale di Monster Hunter è completare le varie missioni che vengono assegnate dall’Anziano del Villaggio o dalla Gilda. Queste sono divise in base alla difficoltà, che può variare da 1 a 8 stelle. Per accedere alle missioni più difficili bisogna prima completare quelle precedenti.