Harry Styles sarà il prossimo James Bond? Parla il cantante...

Anche se No Time to Die è stato posticipato al prossimo aprile, il tempo di Daniel Craig nei panni di James Bond sta ormai per volgere al termine. L’attore ha confermato che il prossimo capitolo nel franchise di spionaggio sarebbe stata la sua ultima uscita. Intanto la rete si chiede: “Chi sarà il prossimo James Bond?” Stando a voci che circolano insistentemente sul web negli ultimi giorni, Harry Styles potrebbe prendere il posto di Daniel Craig. In una recente intervista, tuttavia, Styles ha negato di aver già firmato per il ruolo. Il cantante-attore ha tuttavia ammesso che sarebbe il suo sogno interpretare Bond: “Sono cresciuto guardandolo“, ha dichiarato al Daily Mail (tramite Pop Culture.) E ha poi aggiunto: “Sai, l’ho amato quando ero un bambino. Quindi penso che sia un po’ il sogno di tutti, giusto?”

Harry Styles ha recitato in Dunkirk

Sebbene Harry Styles sia diventato un nome familiare per il suo coinvolgimento nella boy band One Direction, da allora si è dedicato alla carriera musicale solista e alla recitazione. Al di fuori di un’apparizione ricorrente al Saturday Night Live, il ruolo più importante di Styles fino ad oggi è arrivato con Dunkirk di Christopher Nolan.

Daniel Craig ha confermato in più di un’occasione che No Time to Die sarà la sua ultima apparizione come 007. Il film è il quinto di Craig come protagonista, dopo Spectre, Skyfall, Quantum of Solace e Casino Royale. “È tutto. È tutto, è finita”, ha rassicurato Craig della sua uscita in un’intervista all’inizio di quest’anno. “Ma io, per esempio, sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di tornare e farne un altro”. Per poi aggiungere: “Abbiamo fatto del nostro meglio. E sembra così. So che sembra semplicistico, ma lo abbiamo fatto”.