Morto Grant Imahara, conduttore di Mythbusters

Grant Imahara, il conduttore televisivo statunitense volto noto del programma di Discovery Channel “Mythbusters”, è morto all’età di 49 anni. Secondo quanto appreso dall’Hollywood Reporter, la causa del decesso è da attribuire ad un aneurisma cerebrale. Un portavoce della Discovery Channel ha fatto sapere: “Ci si è spezzato il cuore nell’apprendere la triste notizia della morte di Grant”. Per poi aggiungere: “Era una parte importante della famiglia di Discovery e un uomo meraviglioso. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia”.

Grant Imahara era nato a Los Angeles da una famiglia di origini giapponesi. Laureato in ingegneria elettronica in seguito si è specializzato nella realizzazione di effetti speciali per il cinema. Prima dello sbarco in tv, aveva lavorato per diversi anni per la Lucasfilm. Nel 2004 Grant Imahara aveva iniziato a lavorare al programma “Mythbusters“, condotto da Adam Savage and Jamie Hyneman, che si occupa di dare prova della validità di miti e leggende urbane. Accanto a Kari Byron e Tory Belleci formava il cosiddetto “Build Team”, il cui il compito è quello di lavorare separatamente da Savage e Hyneman per sfidarli.

Nel 2014 aveva presentato la serie Netflix White Rabbit Project

Dopo aver lasciato la serie nel 2014, insieme a Byron e Belleci aveva presentato la serie di Netflix White Rabbit Project. Lo stesso Grant Imahara era però impegnato nei dietro le quinte del Cinema e ha lavorato per anni come tecnico per la divisione THX di Lucasfilm. Negli anni ha contribuito alla trilogia prequel di Star Wars, Jurassic Park, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Galaxy Quest e Terminator 3. Grant Imahara ha anche condotto un programma Netflix, White Rabbit Project, ed è comparso in Sharknado 3, Star Trek Continues, Drunk History, Battlebots e nella serie animata Marvel Avangers Assemble.