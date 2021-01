È morto Larry King, leggendario conduttore di talk show

Larry King, leggendario conduttore di talk-show, è morto all’età di 87 anni. La notizia arriva direttamente dalla sua famiglia tramite un post sui social media. King era ben noto per aver ospitato il suo talk show sul canale di notizie della CNN, “Larry King Live“. Con la sua carriera che dura da oltre 63 anni, King ha intervistato alcuni dei più grandi nomi del mondo della politica, intrattenimento e altre persone famose.

Il ricordo sull’account ufficiale twitter

L’account Twitter ufficiale di Larry King ha pubblicato la tragica notizia. Ricordando che: “Per 63 anni e attraverso le piattaforme di radio, televisione e media digitali, le molte migliaia di interviste, premi e riconoscimenti globali di Larry testimoniano il suo talento unico e duraturo come emittente”. E ancora: “Inoltre, mentre era il suo nome a comparire nei titoli degli spettacoli, Larry ha sempre considerato i soggetti delle interviste come le vere star dei suoi programmi e se stesso semplicemente come un canale imparziale tra l’ospite e il pubblico. Sia che intervistasse un presidente degli Stati Uniti, un leader straniero, una celebrità, un personaggio pieno di scandali o un uomo qualunque, a Larry piaceva fare domande brevi, dirette e semplici”. Infatti: “Credeva che le domande concise di solito fornissero le risposte migliori, e non aveva torto in questa convinzione”.

Larry King è sbarcato su Internet con il suo ultimo spettacolo, Larry King Now, lanciato il 17 luglio 2012. Quest’ultimo è stato trasmesso su canali come Hulu. Proprio come il suo precedente programma televisivo sulla CNN, King ha intervistato un numero di ospiti elevato con uno stile unico. Il conduttore televisivo ha anche fatto diverse apparizioni sui media, interpretando se stesso in film come l’originale Ghostbusters, Exorcist 3. Oltre a Contact, Bulworth, The Contender, The Stepford Wives e altri. Ha anche recitatoin numerose serie televisive tra cui Arliss, Law & Order, Murphy Brown, Coach, The Larry Sanders Show e altri.