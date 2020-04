Nick Offerman pronto a un ruolo Marvel

Nick Offerman, interprete di varie commedie, ha confessato che prenderebbe parte al MCU solo in un film diretto da Taika Waititi. L’attore, conosciuto soprattutto per commedie televisive e film indipendenti, in un’intervista rilasciata a Men’s Health per la promozione della mini-serie Devs di Hulu, ha svelato il suo desiderio oltre ad altri aneddoti. “La maggior parte dei generi di intrattenimento non sono interessati a me. – ha esordito – Penso che ci siano quei grandi franchise – Marvel o Star Wars o qualsiasi altra cosa – penso che tutti abbiano in sé esempi di meravigliosa, grande creatività, e anche esempi di materiale meno buono”.

Nick Offerman pronto per un film con Taika Waititi

Arriva poi la considerazione sul regista neozelandese: “A seconda di cosa mi hanno portato, dove sono stato e cosa avevo a disposizione? Se il nome di Taika Waititi è coinvolto, allora parteciperei di corsa”. Nel 2017, Offerman ha detto di aver fatto un provino per interpretare il supereroe mutante Wolverine nel film degli X-Men del 2000. L’iconico ruolo del supereroe, come ben noto, è stato però affidato a Hugh Jackman.

Taika Waititi ha svelato, nei giorni scorsi, alcuni dettagli sul suo prossimo film Marvel “Thor: Love and Thunder” su Instagram con un paio delle star del suo “Thor: Ragnorak”. In merito al prossimo show ha dichiarato: “Sarà totalmente fuori dall’ordinario, nel migliore senso possibile. Farà sembrare Ragnarok come qualcosa di ordinario, un film come tanti”. Per poi aggiungere: “In questo nuovo lungometraggio è come se avessimo chiesto ad un gruppo di bambini di dieci anni cosa vorrebbero vedere in un film, ed avessimo detto sì a tutto”. Parlando dei personaggi che compariranno in Love and Thunder Waititi ha smentito le voci sulla presenza di Silver Surfer, mentre non si è espresso sulla presenza di Loki.