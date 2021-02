Bao Publishing lancia giusto in tempo per San Valentino una storia d’amore davvero originale: Nonostante Tutto, scritta da Jordi Lafebre. Un graphic novel romantico con i capitoli numerati dal 20 all’1: infatti è raccontato all’inverso, con il primo incontro fra i Ana e Zeno che fa da culmine della storia.

Nonostante Tutto, una storia d’amore al contrario

Ana e Zeno si incontrano nella prima pagina di questo graphic novel che hanno superato i sessant’anni. Ma si guardano negli occhi tremanti, come fossero ragazzini. E nel corso dei venti capitoli di questa storia li vediamo ringiovanire, tornando indietro nel tempo fino al loro primo incontro. Gli anni diminuiscono ma i sentimenti aumentano, in questa storia d’amore raccontata in modo originale e con grande maestria.

L’amore dalla Z di Zeno, che è uno scapolo impenitente. Ed un dottorando in fisica e un marinaio e un libraio. Una vita di continua ricerca, vista al contrario. Fino all’amore dalla A di Ana, ex-sindaco del suo paese, donna forte e appassionata, madre e moglie. Tra loro un sentimento platonico che ricorda L’Amore ai Tempi del Colera di Marquez, ma letto dall’ultima pagina tornando indietro.

Una nuova storia delicata di Jordi Lafebre

Jordi Lafebre ha avuto il successo di pubblico e critica con Un’estate fa, un’altra storia dove i sentimenti sono padroni della scena, scritta insieme allo sceneggiatore Zidrou. Un’opera che gli vale la vittoria a Lucca 2020 come Miglior Fumetto. Oggi torna con un titolo che non può che emozionarvi. Giusto prima di San Valentino.

Nonostante Tutto arriva infatti in libreria l’11 febbraio. Noi lo aspettavamo: è un progetto tanto interessante da trovare posto nella nostra lista di fumetti da non perdere del 2021, insieme ai principali eventi DC, Marvel e Star Wars. Potete acquistarlo sul sito di Bao Publishing oltre in libreria e fumetteria.