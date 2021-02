Tanti rinnovi per le serie CW da Flash a Riverdale...

La CW sta avviando un’operazione di rinnovo eccezionale. Tante le serie Tv rinnovate per un’ulteriore stagione, tra queste anche Walker. La rete ha preso la decisione iniziale di consegnare i rinnovi a 12 serie attuali. Insieme a Walker troviamo All American, Batwoman, Charmed, DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty. Oltre a The Flash, In the Dark, Legacies, Nancy Drew, Riverdale e Roswell, il New Mexico tornerà per la stagione 2021-22.

Superman & Lois: aggiunti due episodi

Gli spettacoli che non sono inclusi nell’ordine di rinnovi delle serie – Superman & Lois, Kung Fu e Republic of Sarah e la serie estiva di ritorno Stargirl – devono ancora presentare le loro stagioni in corso, quindi è ancora presto per parlarne. Ricordiamo però che a Superman & Lois sono stati aggiunti due episodi ai già annunciati 13, per un totale quindi di 15 in questa prima stagione. Riguardo Stargirl in precedenza era stato rinnovato per la prossima estate come un originale della CW, essendo iniziato come una serie DC Universe. La rete ha già rivelato lo scorso autunno che Black Lightning e Supergirl sarebbero finiti dopo questa stagione.

Mark Pedowitz, presidente dell’emittente, ha dichiarato che il rinnovo anticipato consentirà ai team al lavoro sugli show di decidere fin da ora le storie da raccontare e arruolare lo staff necessario alla produzione. Queste alcune dichiarazioni del CEO CW: “Siamo elettrizzati creativamente dalla direzione presa dai nostri primi nuovi show, Walker e Superman and Lois”. Quindi: “Abbiamo voluto ordinare degli episodi aggiuntivi per completare le loro prime stagioni”. Infine: “Siamo particolarmente soddisfatti dall’enorme successo del lancio di Walker”. Infatti: “Andata in onda diventando la serie più vista a debuttare sui nostri schermi negli ultimi cinque anni”.