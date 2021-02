The Suicide Squad: arriva la sinossi ufficiale

La sinossi ufficiale di The Suicide Squad di James Gunn è arrivata. Il regista ha confermato che il suo film Suicide Squad è completamente estraneo al film Suicide Squad del 2016 di David Ayer. Certo, alcuni volti familiari del film del 2016 appariranno nello show, tra cui Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag e Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. In precedenza, le uniche informazioni che avevamo sulla trama del film di Gunn – oltre al fatto che Amanda Waller avrebbe riunito una squadra di cattivi da inviare sul campo in una missione pericolosa, è stato condivisa all’evento DC FanDome nel 2020. A quel tempo, il produttore di The Suicide Squad Peter Safran ha scherzato dicendo che questo film è “completamente unico”.

La sinossi di The Suicide Squad

Di seguito la sinossi ufficiale di The Suicide Squad: “Benvenuti all’inferno – alias Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d’America”. Dove: “Qui sono tenuti i peggiori supercriminali e faranno di tutto per uscirne, anche unirsi al super segreto, super oscuro progetto Task Force X”. Con un unico obiettivo: “L’incarico “fallo-o-muori” di oggi? Mettere insieme una raccolta di sgherri, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2. Oltre a Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn”. Infine: “Quindi armarli pesantemente e rilasciarli (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, invasa dal nemico”. L’uscita del film è prevista attualmente per agosto 2021.

Per una giusta visione di The Suicide Squad serve la visione del film che lo ha preceduto nel 2016? James Gunn ha risposto a questa domanda, spiegando che Suicide Squad del 2016 non è necessario per capire il suo film. Nel rispondere alle domande sulla pellicola in questione su Twitter, lo scrittore/regista Gunn ha spiegato che non sarà necessario vedere il primo capitolo per capire il suo. “No, starai bene,” ha affermato il regista.