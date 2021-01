Occhio di Falco si sta allenando da casa in sicurezza...

Jeremy Renner ha mostrato le sue abilità di addestramento con le frecce online per celebrare la ripresa del suo ruolo di Clint Barton nella prossima serie Marvel Studios / Disney + Hawkeye. “Addestramento in quarantena a casa… come un bambino di 8 anni”, ha condiviso Renner su Twitter. Il tutto insieme a un video di Tik Tok di se stesso che utilizza un arco e una freccia giocattolo intorno alla sua casa come Occhio di Falco. La star di Avengers ha mostrato diversi trucchi con arco e frecce, incluso un tiro dietro la schiena.

Quarantine training at home … like an 8 year old 🏹 😅 #hawkeyeathome pic.twitter.com/4fvJUmU0V4 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 19, 2021

La produzione è iniziata a novembre

Basato su un personaggio Marvel Comics creato da Stan Lee e Don Heck, Clint Barton/Occhio di Falco di Renner ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Thor del 2011. Renner ha ripreso il suo ruolo di Occhio di Falco in The Avengers del 2012. Oltre a Avengers: Age of Ultron del 2015, Captain America: Civil War del 2016 e Avengers: Endgame del 2019. La produzione per Occhio di Falco è iniziata a novembre e, sulla base di immagini trapelate, la serie televisiva è ispirata dall’acclamato fumetto di Matt Fraction e David Aja del 2012-2015.

La serie incentrata su Clint Barton mostrerà Occhio di Falco che allena Kate Bishop (Hailee Steinfeld). L’obiettivo è riprendere il suo mantello e riconciliarsi dopo i suoi giorni trascorsi come vigilante simile a un ronin. Hawkeye vede Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop. Oltre a Jolt nei panni di Pizza Dog / Lucky, Vera Farmiga nei panni di Eleanor Bishop, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova. Completano il cast Fra Fee nei panni di Kazi, Tony Dalton nei panni di Jack Duquesne / Swordsman, Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez / Echo e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. La serie Disney + non ha ancora ricevuto una data per la prima.