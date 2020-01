Parasite, il regista Bong Joon-Ho parla della serie HBO

La settimana scorsa è stata annunciata una mini-serie tratta da Parasite, a cui lavoreranno Bong Joon-ho e il regista Adam McKay. Insieme a HBO verrà sviluppata una serie fatta di pochi episodi. Bong ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. “Mi è piaciuto molto La grande scommessa di Adam McKay e ho adorato il suo senso dell’umorismo e la satira acuta che ha trasmesso sull’attuale politica americana”, ha ammesso. Per poi spiegare che: “Con Parasite, mentre stavo scrivendo la sceneggiatura, avevo tante idee che non potevo trasmettere in sole due ore di tempo del film”. Tutto ciò con una grande consapevolezza: “Sapevo che se avessi avuto più tempo, sarei stato in grado di raccontare queste storie ed è quello di cui ho intenzione di parlare con Adam abbastanza presto”.

Parasite, la miniserie sarà “come un film espanso”

Il regista sudcoreano ha continuato con la sua analisi: “Anche se non ho molta familiarità con l’industria televisiva, considero davvero questa mini-serie come un film espanso che può approfondire le storie che non sono rientrate in Parasite”. Chiudendo con i ringraziamenti: “Adam McKay e HBO hanno creato uno show straordinario con Succession, quindi sono partner molto affidabili e straordinari da avere”. Ancora non sappiamo se la mini-serie di Parasite sarà in inglese o in coreano. Il progetto dovrebbe prendere il via definitivamente intorno a marzo, dopo la cerimonia degli Oscar.

Sinora il film ha incassato circa 126 milioni di dollari in tutto il mondo. Lo show è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, dove ha vinto la Palma d’oro. Ciò l’ha reso il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi il premio. È stata anche la prima pellicola sudcoreana a vincere il Golden Globe per il miglior film straniero. Inoltre è candidato all’Oscar per il miglior film e per il miglior film internazionale.