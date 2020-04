Penny On M.A.R.S. arriverà presto su Disney+

Debutterà prestissimo su Disney+ la terza stagione di Penny On M.A.R.S., serie dedicata al mondo della musica che ha già conquistato tanti fan in tutto il mondo. I nuovi episodi saranno presto disponibili sulla piattaforma di streaming, il cui lancio è avvenuto solo pochi giorni fa in Italia.

Penny On M.A.R.S., il trailer della terza stagione che arriverà su Disney+

Sui profili social del servizio di streaming è disponibile da poco il primo trailer di questa nuova stagione. Il promo preannuncia non solo il debutto dei nuovi episodi su Disney+, ma anche delle due stagioni precedenti, per la gioia di tutti gli appassionati. Potete trovarlo qui di seguito.

Tutto il mondo di Penny on M.A.R.S. arriva su #DisneyPlus ⭐️. La nuova stagione vi aspetta prossimamente insieme alle prime due stagioni da vedere e rivedere! pic.twitter.com/4T11CgVhBt — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) April 3, 2020

Questa invece è la sinossi ufficiale della terza stagione della serie TV:

Ormai il segreto di Penny è stato rivelato ma dove la porterà la sua passione per la musica? Riuscirà a diventare la cantante famosa che ha sempre sognato di essere o si farà fermare dai tanti ostacoli che si impongono sulla strada verso il successo? Che ruolo avranno gli amici di sempre e quelli nuovi, la famiglia e l’amore in questo incredibile viaggio?

Penny On M.A.R.S. è una produzione completamente italiana, realizzata da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. Il progetto vede le sue riprese nella città di Milano, con Olivia Mai-Barret nei panni della protagonista. Insieme a lei nel cast si trovano Shannon Gaskin e Finlay MacMillan, nel ruolo rispettivo di Camilla e Sebastian.

Voi cosa ne pensate? Siete dei fan di questo show? Siete pronti a riscoprirlo grazie al suo debutto su Disney+? Cosa vi aspettate dalla terza stagione?

