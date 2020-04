Prosegue l’iniziativa Adotta una libreria

L’iniziativa Adotta una libreria lanciata da Eris Edizioni e supportata da Canicola continua anche in questi giorni. Dopo aver completato il primo ciclo del calendario, quest’ultima casa editrice ha aggiunto tanti nuovi negozi fisici, che supporterà nei prossimi giorni. Acquistando libri di questo editore sarà quindi possibile offrire il proprio sostegno agli store, in questo momento così difficile per il commercio.

Canicola continua con l’iniziativa Adotta una libreria

Come funziona esattamente? E come si fa a partecipare? È molto semplice, basta andare sul sito di Canicola e acquistare dei volumi. A seconda del giorno in cui questo avverrà la casa editrice fornirà parte del ricavato a una libreria (o altro negozio fisico) specifica, seguendo il calendario che trovate qui di seguito.

L’editore gestirà tutta la parte logistica in autonomia, inviando direttamente i pacchi di volumi agli acquirenti. Tuttavia il negozio riceverà una percentuale sull’acquisto, esattamente la stessa che avrebbe se avesse venduto i libri in prima persona. In sostanza, sebbene abbiate comprato il vostro (o i vostri) volumi online, sarà proprio come se lo aveste fatto in una libreria. È un modo importante per sostenere queste attività, già in crisi da tempo e la cui situazione si è aggravata con la chiusura dovuta alle misure di prevenzione da contagio.

Per tutti gli ordini che supereranno i 35€ di spesa, la spedizione sarà gratuita, viceversa ci sarà un contributo di 6€. Nel primo caso, oltre ai propri acquisti si riceverà in omaggio anche uno dei volumi spillati di Canicola e un set di 4 cartoline di Yoshiharu Tsuge o di Michelangelo Setola.

Questo il calendario della nuova fase di Adotta una libreria:

6 aprile – Libreria delle Donne di Bologna

7 aprile – Mannaggia libri da un altro mondo di Perugia

8 aprile – Noi libreria spazio culturale di vicinato di Milano

9 aprile – Todo Modo di Firenze

10 aprile – Falsodemetrio di Genova

11 aprile – Tuba Bazar di Roma

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito di Canicola.