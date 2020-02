Anche il Play di Modena rimandato per il rischio contagio

Sono sempre di più le manifestazioni pubbliche rimandate a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, comunemente noto come Coronavirus. Alla lista si aggiunge Play – Festival del Gioco 2020, tradizionale fiera di Modena dedicata al mondo dei giochi da tavolo, appena rimandato. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dello spostamento della manifestazione a una data successiva.

Rimandato il Play di Modena, nuove date a maggio

Originariamente questo evento, uno dei più importanti a livello italiano dedicato al mondo dei giochi da tavolo, si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile, nel week-end dal 3 al 5. Tuttavia pochi minuti fa l’organizzazione ha comunicato che la fiera si terrà in un momento successivo. Le nuove date di Play – Festival del Gioco 2020 sono quindi fissate per il 22, 23 e 24 maggio.

Nel comunicato ufficiale rilasciato (che potete leggere direttamente sul sito) si specifica che i biglietti già acquistati resteranno validi. Tutte le tipologie di ingressi si potranno quindi utilizzare anche nelle nuove date della rassegna, a prescindere da quanto indicato sul ticket.

Attualmente il servizio di acquisto biglietti online è sospeso. Sarà possibile ricominciare ad accedervi nei prossimi giorni, con tutti i dettagli per procurarsi i diversi tipi di ingressi alla manifestazione. Piano piano inoltre arriveranno nuovi aggiornamenti in merito agli ospiti, le iniziative, gli eventi e in generale il programma di Play – Festival del Gioco 2020. Per scoprirle tutte potete visitare il sito oppure continuare a seguirci qui su Orgoglio Nerd.

