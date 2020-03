Prima immagine di Mrs. Doubtfire dal musical di Broadway

Mrs.Doubtfire, film con star il compianto Robin Williams, è diventato un musical in arrivo a Broadway. Intanto arrivano le prime foto che mostrano Rob McClure nel ruolo. Le immagini sono state svelate dal sito di Entertainment Weekly con l’attore che ha rivelato qualche dettaglio dello spettacolo. Rob McClure spiegato principalmente la fatica nel trasformarsi in Euphegenia Doubtfire. Per farlo è infatti servito l’aiuto di moltissime persone. “Dietro le quinte ho un intero team della Indianapolis 500. I miei costumisti e i miei truccatori sono supereroi”, fa sapere. E aggiunge: “Una delle differenze più elettrizzanti tra il film e lo show di Broadway è che noi lo realizziamo in tempo reale”.

Rob McClure spiega anche la preparazione dello show: “Quando Daniel Hillard corre nell’altra stanza ed emerge nella versione tata scozzese preferita da tutti 18 secondi dopo il nostro regista non può gridare cut e mandarmi a prepararmi per cinque ore”. L’attore infine spiega: “Abbiamo 18 secondi. Posso sentire il pubblico che suda con me! ‘Riuscirà a farcela?’. La posta in gioco è così alta! Dà vita a un teatro elettrizzante”.

Il musical debutterà a New York il 5 aprile

Nel cast di Mrs.Doubtfire – Mammo per sempre ci sono anche Jenn Gambatese nella parte di Miranda Hillard, Peter Bartlett che sarà Mr. Jolly. Oltre a Charity Angel Dawson nei panni di Wanda Sellner, Mark Evans nel ruolo di Stuart Dunmire, J. Harrison Ghee che interpreterà Andre Mayem. Un cast molto ricco che vede anche Analise Scarpaci nei panni di Lydia Hillard, Jake Ryan Flynn in quelli di Christopher Hillard, Avery Sell che sarà Natalie Hillard e Brad Oscar nel ruolo di Frank Hillard. Come accade nel film con Robin Williams, sul palco si narra la storia dell’attore Daniel Hillard, disposto a tutto per i propri figli. Fino ad arrivare a fingersi una tata pur di trascorrere con loro del tempo dopo averlo perso durante il divorzio. Il musical debutterà a New York il 5 aprile.