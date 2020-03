Netflix produrrà una serie animata di Tina Fey

Tina Fey e Robert Carlock hanno ottenuto una serie animata su Netflix dal titolo “Mulligan”. La notizia è stata riportata dal portale Variety. Lo spettacolo è stato creato e prodotto da Carlock e dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di “Unbreakable Kimmy Schmidt” Sam Means, con la produzione esecutiva di Fey. Nella serie, dopo che un attacco alieno ha distrutto la terra, ciò che rimane dell’umanità ha la possibilità di ricominciare da capo. Fey ed Eric Gurian saranno i produttori esecutivi sotto la società di Fey Little Stranger Inc., insieme a David Miner, Scott Greenberg e Joel Kuwahara.

“Mulligan” sarà prodotto da Universal Television. Fey e Carlock hanno precedentemente creato la serie Netflix nominata agli Emmy “Unbreakable Kimmy Schmidt”, che ha funzionato per quattro stagioni. Il duo vincitore dell’Emmy dietro spettacoli come “30 Rock” sta anche lavorando a una serie comica per Peacock, la prossima offerta di streaming di NBCUniversal. Oltre al suo lavoro su “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Means ha lavorato con Fey e Carlock come sceneggiatore di “30 Rock” e come sceneggiatore e produttore di “Great News”.

Tina Fey, una carriera costellata di successi

Ricordiamo che Tina Fey, nata Elizabeth Stamatina Fey, è un’attrice, autrice televisiva, comica e produttrice statunitense. È vincitrice di due Golden Globe, sette Emmy Awards, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Writers Guild of America Award e nominata una volta ai Grammy Award. Famosa soprattutto per le sue interpretazioni in Mean Girls, Saturday Night Live (SNL), così come in 30 Rock, una situation comedy basata vagamente sulla sua esperienza al Saturday Night Live. La Fey divenne autrice del SNL nel 1997 e fu promossa capo-autrice nel 1999. Iniziò a far parte del cast di SNL nel 2000. Dopo aver lasciato il Saturday Night Live nel 2006, Tina Fey creò una sua serie televisiva chiamata 30 Rock.