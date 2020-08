Ragazze vincenti diventerà una serie TV per Amazon

La notizia di un adattamento di una serie TV del film di Penny Marshall del 1992, Ragazze vincenti, è emersa lo scorso anno. Ora il portale Variety la conferma e svela che sarà prodotta da Amazon Studios. La serie è stata creata congiuntamente dai veterani di Broad City Abbi Jacobson e Will Graham, con Jacobson anche protagonista nello spettacolo. Proprio come il film originale, il nuovo show si svolge nei primi anni ’40 e racconta le vicende della All-American Girls Professional Baseball League, affrontando temi di sessualità e razza. Il film originale era interpretato da Geena Davis, Lori Petty e Tom Hanks.

Jacobson e Graham presentano il nuovo progetto

“28 anni fa, Penny Marshall ci ha raccontato una storia di donne che giocavano a baseball professionistico che fino ad allora erano state trascurate”, hanno dichiarato Jacobson e Graham. “Siamo cresciuti ossessionati dal film, come tutti gli altri. Tre anni fa, ci siamo avvicinati alla Sony con l’idea di raccontare una nuova serie di quelle storie”. Il duo ha poi aggiunto: “Con l’aiuto di un team di collaboratori di enorme talento, un cast straordinario e il supporto di Amazon a questo progetto, ci sentiamo fortunati nel riuscire a dare vita a questi personaggi”. L’obiettivo è chiaro: “Ci sono voluti grinta, fuoco, autenticità, immaginazione selvaggia e un senso dell’umorismo scoppiettante per questi giocatori per realizzare i loro sogni. Speriamo di portare al pubblico una storia con tutte queste qualità “.

Al fianco della Jacobson recitano anche Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack. Oltre a Roberta Colindrez e Priscilla Delgado. Inoltre, Molly Ephraim, Kate Berlant e Melanie Field saranno guest star ricorrenti. Vernon Sanders, condirettore della televisione per Amazon Studios, ha presentato la serie. Queste le sue parole: “Will e Abbi hanno girato un film classico, reinventandolo per una nuova generazione con nuovi personaggi e la loro visione fresca e moderna su una storia senza tempo di grandi sogni, amicizia, amore e, naturalmente, baseball”. Per poi concludere: “Siamo così entusiasti di collaborare con Sony per portare questa nuova ed emozionante nuova serie ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo”.