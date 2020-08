Dirty Dancing: arriva un sequel con la protagonista originale

Sta arrivando un sequel di Dirty Dancing con la star originale Jennifer Grey! Dopo settimane di indiscrezioni, il CEO di Lionsgate lo ha annunciato ufficialmente durante una telefonata sugli utili. Il film originale, pubblicato nel 1987, era interpretato da Gray e Patrick Swayze e proviene da Vestron, uno studio noto per i film horror diretti al VHS. Secondo Deadline, il regista di Warm Bodies Jonathan Levine produrrà il progetto con Gillian Bohrer da una sceneggiatura di Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Non si sa ancora chi dirigerà o chiunque sia coinvolto oltre Gray.

Jon Feltheimer promette un sequel all’altezza

“Sarà esattamente il tipo di film romantico e nostalgico che i fan della serie stavano aspettando e che lo hanno reso il titolo più venduto nella storia dell’azienda”, ha promesso il CEO Jon Feltheimer. Questo è probabilmente un riferimento a due tentativi falliti di estendere il marchio. Il prequel del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights, che ha affrontato la rivoluzione cubana del 1959, e un remake del 2011. In entrambi i casi, sembrava che stessero inseguendo un pubblico con poca connessione verso l’originale.

Dirty Dancing – Balli proibiti è un film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il brano portante della colonna sonora, (I’ve Had) The Time of My Life, vinse l’Oscar ed il Golden Globe, ed i due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi (ad eccezione di Jerry Orbach in un ruolo di supporto), Dirty Dancing è diventato un enorme successo. Le riprese del film si sono svolte dal 5 settembre al 27 ottobre 1986. Il film ha guadagnato oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di un milione di copie in home video.