L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è una data significativa e importante da ricordare. Esiste per celebrare i traguardi raggiunti dalle donne fino ad ora in ogni ambito: sociale, economico, culturale e politico. Rakuten TV si unisce ai festeggiamenti offrendo agli utenti una splendida selezione di titoli per la festa di quest’anno.

Festa della donna su Rakuten TV

Si aggiungono al catalogo di Rakuten TV dieci nuovi film in occasione della festa di tutte le donne. Pellicole che raccontano la lotta di molte donne per i propri diritti, che celebrano le loro conquiste, ma non solo. Alcuni titoli vedono infatti l’espressione dello straordinario talento di tante registe, produttrici, sceneggiatrici, figure femminili che non compaiono in primo piano ma che è importantissimo ricordare.

Nella lista di questi dieci film troviamo recenti successi come Wonder Woman 1984 e l’adattamento di Piccole Donne realizzato nel 2020. Immancabili, poi, pellicole come Il diritto di contare e Una giusta causa, che raccontano la storia di figure femminili coraggiose e determinate che hanno cambiato la storia.

Tra i contenuti AVOD vediamo poi il documentario Ride Your Dream, anch’esso perfetto per questa giornata. Racconta infatti la storia di Ana Carrasco, la prima donna ad aver vinto un campionato mondiale di motociclismo su strada gareggiando contro degli uomini. Il documentario è disponibile gratuitamente sull’esclusivo canale Rakuten Stories. Niente di meglio della storia di una donna incredibile che ha infranto ogni barriera per arrivare ad essere regina incontrastata del suo sport per festeggiare come si deve l’8 marzo.

Di seguito l’elenco completo dei dieci titoli proposti da Rakuten TV per la festa della donna. Sono disponibili per l’acquisto o l’affitto nella sezione Cinema del sito.

Wonder Woman 1984

Piccole Donne

Captain Marvel

Il diritto di contare

Erin Brokovich – Forte come la verità

Una giusta causa

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Mulan

Red Sparrow

Ribelle – The Brave

Buona visione e auguri a tutte le donne!