Tristezza: la graphic novel della collana Cromo di Neo Edizioni...

Neo Edizioni rilancia la sua collana a fumetti Cromo con il volume Tristezza. Una storia pubblicata in Argentina fra il 2010 e il 2013 ma che ha molti tristi richiami con la situazione attuale della pandemia. Una sfida simbolica alla situazione complicata che stiamo vivendo. Un romanzo a fumetti di qualità cui faranno seguito altri tre titoli nel corso del 2021.

Tristezza, la graphic novel che rilancia la collana Cromo di Neo Edizioni

La pandemia chiamata Tristezza ha decimato la popolazione mondiale. Un gruppo di reduci deve imparare a sopravvivere al crollo della civiltà. Senza più uno stato, un sistema scolastico o internet, ogni scelta è una sfida. Ogni piccolo successo una conquista.

Riparando un vecchio motore, ingegnandosi per allevare le galline, facendo nascere un bambino o provando a rifondare la civiltà, i protagonisti di Tristezza impareranno a non dare per scontato ciò che prima era l’ovvio: l’acqua, il cibo, la democrazia, il sostegno dei propri compagni.

Tristezza diventa una nuova speranza

Il bibliotecario e fumettista Federico Reggiani e il disegnatore Angel Mosquito disegnano questo mondo immaginario, ma purtroppo tristemente attuale. Ma nelle pagine c’è un messaggio di speranza davvero forte, un invito a riscoprire la nostra umanità in mezzo alle difficoltà.

Il volume uscito per Neo Edizioni, con 136 pagine colorate per 19 euro, segna anche una nuova speranza per il mondo dei fumetti. La collana Cromo infatti si rilancia. Curata da Andrea Tosti, segna l’interesse di Neo Edizioni per queste graphic novel di grande impatto. Nel corso del 2021 infatti arrivano anche:

Quasi una storia di Eroi , di Ettore Gula. Un noir nel nord Italia, una storia di riscatto ma anche di violenza. Una storia di eroi, o forse no. Quasi. Arriva a maggio.

La Grande Crociata , di Theo Szczepanski. Questa storia ci porta nel 1200, anno della semi leggendaria e spaventosa Crociata dei Bambini. Una storia con uno scontro cosmologico sullo sfondo che sovrasta le avventure dei protagonisti. Arriva a settembre.

Abbà Padre di Roberto Battestini. In questa graphic novel l'autore racconta il suo rapporto con il padre. Roberto infatti è fratello di Paolo e Rolando, della Banda Battestini.

Trovate maggiori informazioni nella sezione dedicata ai fumetti del sito di Neo Edizioni. Nella nostra sezione dedicata trovate invece tutte le novità su fumetti e graphic novel in arrivo.