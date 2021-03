PTSD: la storia dell’ex soldatessa Jun arriva in fumetteria

Edizioni BD presenta la graphic novel di esordio come autore unico di Guillaume Singelin

Edizioni BD presenta la graphic novel di esordio come autore unico di Guillaume Singelin: PTSD. Racconta la storia di Jun, soldatessa congedata vittima di Disturbo Post Traumatico da Stress. Un romanzo a fumetti denso di emozioni e significato, che ha incantato già i lettori di Francia e Stati Uniti.

Jun soffre di PTSD: Disturbo Post Traumatico da Stress. Come tanti altri soldati tornati da una guerra troppo cruda e brutale perché si possa tornare facilmente alla normalità. Congedata dai suoi superiori, torna nella città che un tempo chiamava casa. Ma che ormai non riconosce più, nella quale non sa più come vivere. Gli orrori di quella guerra non risolta sono nella sua testa anche se ormai non sono più davanti ai suoi occhi. Nemmeno gli antidolorifici bastano a lenire le ferite nella sua anima.

Nel tentativo di recuperare la propria sanità mentale, inizia una guerra domestica contro criminali e spacciatori del suo quartiere. Sperando che di trovare un nuovo modo di gestire l’orrore che porta sempre con sé.

Esordio come autore unico di Singelin

La psicologia del personaggio prende vita nelle tavole di Guillaume Singelin, autore francese capace di alternare ritmi frenetici a riflessioni ricche di significato. Come spiega Federico Salvan, editor di Edizioni BD: “Guillaume Singelin fa parte di quella new wave di autori francesi cresciuti con manga e anime (lui, animatore e character designer, in Giappone ha anche vissuto e lavorato). In PTSD, suo volume di esordio, è stato in grado di rielaborare queste influenze, stilistiche e di contenuti, realizzando un volume unico pervaso da un’atmosfera malinconica ma capace di premere a tavoletta sull’acceleratore quando l’azione lo richiede. Una combinazione interessante ed esplosiva come Jun, la sua protagonista”.

Questo nuovo attesissimo volume da 200 pagine colorate arriva il 24 marzo 2021 per Edizioni BD a 19,50 euro. Potete trovarlo in libreria, fumetteria e negli store online. Insieme a tutte le altre novità di Edizioni BD e J-POP Manga di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.