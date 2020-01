Star Wars: The Clone Wars, data di uscita della stagione 7

Annunciata la data di uscita della stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars. Con il trasferimento della serie su Disney+ (compresa la sesta stagione, rilasciata su Netflix nel 2014) si era iniziato a vociferare sulla realizzazione di una stagione conclusiva. Dopo 10 anni dalla trasmissione dei primi episodi, le voci sono state confermate.

The Clone Wars: stagione finale

Era già stata annunciata una finestra temporale in cui la stagione 7 avrebbe visto la luce, probabilmente intorno a febbraio. Un video pubblicato sul sito ufficiale Disney ci rivela la data precisa: 17 febbraio 2020. Naturalmente su Disney+. La serie animata The Clone Wars era iniziata su Cartoon Network nel 2008 ed era durata per cinque stagioni. Una sesta stagione era poi stata rilasciata su Netflix nel 2014. Purtroppo però alla serie mancava una degna conclusione, tanto che su Twitter era stato lanciato l’hashtag #SaveTheCloneWars.

L’hashtag è stato recentemente sostituito con #CloneWarsSaved, da quando Dave Filoni ha annunciato la realizzazione della settima e ultima stagione con 12 episodi che verranno rilasciati su Disney+. L’annuncio è stato dato alla Comic-Con International di San Diego nel 2018. Finalmente, dopo un anno e mezzo di attesa, i fan hanno una data da segnare sul calendario.

Gli eventi della serie avvengono fra quelli dei lungometraggi L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith. La serie era stata cancellata dopo la quinta stagione a causa degli alti costi di produzione, e ciò che è approdato su Netflix è conosciuto come “gli Episodi Perduti”. La cancellazione è stata attuata per recuperare risorse per la realizzazione di nuove serie come Star Wars Rebels. Un’altra motivazione è che The Clone Wars stava diventando “troppo grafico”, cioè troppo cupo, per essere un programma per famiglie.

Voi cosa ne pensate? Siete emozionati per l’uscita della stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars? Cosa ne pensate della decisione che in passato ha portato alla sua cancellazione?