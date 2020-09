Fin dall’uscita nelle sale di Star Wars: Il risveglio della Forza, un mistero ha avvolto la protagonista della nuova trilogia. L’identità dei genitori di Rey è stata infatti al centro di numerose teorie e speculazioni da parte degli appassionati, prima che arrivasse la rivelazione finale. O meglio le rivelazioni, dato che Episodio VIII ha dato una prima spiegazione, poi estesa nel seguito. E a quanto pare anche dietro le quinte non c’è sempre stata una risposta definitiva.

I genitori di Rey? Inizialmente c’entrava Obi-Wan Kenobi

Daisy Ridley, interprete del personaggio nella nuova trilogia di Star Wars, ha chiarito la questione in una recente apparizione televisiva. Intervistata da Josh Gad nel corso di Jimmy Kimmel Live! ha spiegato come inizialmente i piani fossero diversi per la ragazza. In origine infatti Rey avrebbe dovuto avere dei legami con Obi-Wan Kenobi (come molti fan avevano ipotizzato all’epoca di Episodio VII), per poi passare attraverso diverse modifiche.

“All’inizio c’era l’idea di una connessione con Obi-Wan Kenobi… C’erano diverse versioni sul tavolo. Dopodiché si è andati nella direzione secondo cui lei era ‘figlia di nessuno’ [come svelato in Star Wars: Gli ultimi Jedi ndr]“.

Anche l’idea di renderla una discendente dell’Imperatore Palpatine, presentata nel capitolo conclusivo, non è stata ufficializzata per lungo tempo. Addirittura, stando a Ridley, durante le riprese non era ancora sicura che fosse quella la risposta ufficiale sull’identità dei genitori di Rey.

“Poi siamo arrivati a Episodio IX e J.J. [Abrams] mi ha presentato il film e mi ha detto: ‘Oh sì, la nipote di Palpatine’. E io ho risposto ‘Fantastico’. Poi circa due settimane dopo ‘Non ne siamo sicuri’. Quindi continuava a cambiare. Anche quando stavamo girando non ero sicura di quale fosse la risposta“.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito una versione della storia in cui Rey aveva un legame con Obi-Wan Kenobi?