Rey sul trono di Palpatine, ma solo sul set

Ci sono state innumerevoli notizie sui tanti cambi di programma nella realizzazione di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Il primo è ovviamente quello riguardante il regista, che originariamente avrebbe dovuto essere, come sappiamo, Colin Trevorrow poi sostituito da J.J. Abrams. È difficile distinguere in questi casi quali siano le voci veritiere e quali quelle inaffidabili, non essendoci notizie ufficiali in merito. Tuttavia quando si parla di foto dal set, l’evidenza è innegabile e in questo caso coinvolgono Rey e l’Imperatore Palpatine.

Nelle seguenti righe ci saranno spoiler per Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Se non avete ancora visto questo film fermatevi con la lettura ora!

Rey si siede sul trono di Palpatine sotto gli occhi di J.J. Abrams

Nel nono Episodio della saga, quello che va a concludere la storia degli Skywalker, scopriamo finalmente la verità su Rey. La protagonista della nuova trilogia è infatti nipote dell’Imperatore Palpatine, sua discendente diretta e destinata a diventare la nuova leader dei Sith. La ragazza è infatti figlia di un clone imperfetto del villain (come rivelato nel romanzo) e da questo derivano le sue grandi doti in rapporto alla Forza.

Come sappiamo Rey sarà tormentata dalla sua discendenza nelle sue avventure, ma alla fine non cederà alla tentazione del Lato Oscuro. Forse però in una versione differente vi avrebbe ceduto o comunque avremmo avuto la possibilità di sbirciare nel suo destino da Sith.

Nelle ultime ore è infatti emersa sul web una foto tratta dal set della pellicola, dove possiamo vedere Daisy Ridley vestita da Rey ‘oscura’ seduta sul trono di Palpatine. Una telecamera la sta riprendendo mentre J.J. Abrams le da (apparentemente) indicazioni.

Ovviamente non è chiaro lo scopo di questa sequenza. Sembra difficile che la ragazza potesse cedere davvero al Lato Oscuro, ma magari si trattava di una versione estesa della sua allucinazione a bordo della Morte Nera. E voi, cosa ne pensate?