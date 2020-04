Rivelata la data di lancio di HBO Max

WarnerMedia ha svelato la data di lancio della sua piattaforma streaming, HBO Max, prevista per mercoledì 27 maggio negli USA. In un comunicato stampa, la società ha dichiarato che il servizio verrà lanciato con “10.000 ore di contenuti premium insieme a diverse nuove serie e spettacoli originali”. Per poi aggiungere: “Il primo è Love Life, presentato come “la prima serie di sceneggiature a figura intera con protagonista la nominata agli Oscar® Anna Kendrick” e “una nuova interpretazione di una serie di antologie per commedie romantiche”. Il tutto a un prezzo mensile di $14.95. Chi si è abbonato a HBO tramite i servizi di AT&T’s TV e DirecTV avrà accesso immediato senza costi aggiuntivi.

Tanti show previsti nella piattaforma HBO Max

Una versione di HBO Max supportata dalla pubblicità verrà lanciata nel 2021, ma non si conosce il prezzo. Nel catalogo saranno presenti Love Life con Anna Kendrick, il documentario On The Record, le serie Legendary e Craftopia. Mentre per i più piccoli i nuovi episodi dei Looney Tunes e The Not Too Late Show with Elmo. Per HBO Max sono previste anche varie serie tra cui il reboot di Gossip Girl realizzato dai creatori dello show originale, degli speciali di Adventure Time. Oltre a nuovi episodi di Search Party, Tokyo Vice con Ansel Elgort e The Flight Attendant con Kaley Cuoco di The Big Bang Theory.

J.J. Abrams sta invece lavorando a tre nuove serie, come appreso di recente. Overlook, ambientata nell’universo di Shining, Justice League Dark e Duster. L’offerta vede anche le produzioni HBO, nuove serie originali, contenuti su licenza di terze parti. Parliamo di “Friends“, “The Big Bang Theory“, “South Park” e tutti i film dello Studio Ghibli; i film della Warner Bros., della New Line e della DC come “Joker“, “Suicide Squad“, “Wonder Woman“, “Casablanca” e “Il mago di Oz“.